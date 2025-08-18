TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. August
06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H
07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit
Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
Baubeginne
PROGNOSE: -2,3% gg Vm
zuvor: +4,6% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
