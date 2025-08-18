DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.571 -1,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl66,16 -0,5%Gold3.335 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
US-Fed im Fokus - Was spricht für, was gegen eine Leitzinsänderung US-Fed im Fokus - Was spricht für, was gegen eine Leitzinsänderung
Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. August

19.08.25 05:59 Uhr

===

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

Wer­bung

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

Wer­bung

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash- Headlines gesendet werden

Wer­bung

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)