TAGESVORSCHAU/Dienstag, 19. August

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H

07:00 CH/ Docmorris AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

10:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

