TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Dezember (vorläufige Fassung)

10.12.25 15:37 Uhr

===

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK)

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK)

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK mit CEO und CFO zum Kapitalmarkttag

*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Halle (IWH), Konjunkturprognose

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches

Institut für Wirtschaftsforschung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 223.000

zuvor: 191.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz September

PROGNOSE: -62,0 Mrd USD

zuvor: -59,6 Mrd USD

*** 15:00 DE/BASF SE, Forschungs-PK mit CTO

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

