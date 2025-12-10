TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Dezember (vorläufige Fassung)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK)
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK)
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK mit CEO und CFO zum Kapitalmarkttag
*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
Halle (IWH), Konjunkturprognose
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wirtschaftsforschung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 223.000
zuvor: 191.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz September
PROGNOSE: -62,0 Mrd USD
zuvor: -59,6 Mrd USD
*** 15:00 DE/BASF SE, Forschungs-PK mit CTO
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - BE/Treffen der Eurogruppe
- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis
