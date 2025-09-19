DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.490 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,64 -0,4%Gold3.636 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 PUMA 696960 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus
Top News
Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
Goldpreis: Technische Korrektur nach Fed-Statements Goldpreis: Technische Korrektur nach Fed-Statements
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September

18.09.25 06:06 Uhr

===

08:00 DE/Baugenehmigungen Juli

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli

*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO

Wer­bung

Conference

09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag

*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz

*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei

EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung

*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli

Wer­bung

*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei

EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?"

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,00%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

Wer­bung

zuvor: 263.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: +2,0

zuvor: -0,3

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und

den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb"

(mit Deutsche-Bank-CEO Sewing)

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

- KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und

Finanzplanung

*** - CH/Handelsbilanz August

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 00:07 ET (04:07 GMT)