TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September (vorläufige Fassung)

08:00 DE/Baugenehmigungen Juli

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli

*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO

Conference

09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag

*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz

*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei

EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung

*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli

*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei

EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?"

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,00%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 263.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: +2,0

zuvor: -0,3

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und

den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb"

(mit Deutsche-Bank-CEO Sewing)

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

- KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und

Finanzplanung

*** - CH/Handelsbilanz August

