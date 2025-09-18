DAX23.380 +0,2%ESt505.374 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 -1,0%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.019 -0,4%Euro1,1844 -0,2%Öl68,20 -0,4%Gold3.677 -0,4%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September (vorläufige Fassung)

17.09.25 15:05 Uhr

===

08:00 DE/Baugenehmigungen Juli

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli

*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO

Conference

09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag

*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz

*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei

EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung

*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli

*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei

EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?"

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,00%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 263.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: +2,0

zuvor: -0,3

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und

den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb"

(mit Deutsche-Bank-CEO Sewing)

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

- KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und

Finanzplanung

*** - CH/Handelsbilanz August

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)