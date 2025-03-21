DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.935 +1,0%Euro1,1799 +0,1%Öl70,47 +0,2%Gold4.999 +0,4%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Februar

19.02.26 06:05 Uhr

===

*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK)

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategieupdate

(09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026

(09:00 BI-PK)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030

07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und 2025

*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission

zu digitalem Euro

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

12:30 EU/EZB Vizepräsident de Guindos, Rede in Handelskammer beim

Valencia-Andersen Event

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 223.000

zuvor: 227.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -55,5 Mrd USD

zuvor: -56,3 Mrd USD

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: 10,0

zuvor: 12,6

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

PROGNOSE: -11,7

zuvor: -12,4

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit

stellvertretendem Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligem

Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Kaplan

- CY/Beginn des informellen Treffens der EU-Handelsminister

(bis 20. Februar)

- Börsenfeiertag: China

===

