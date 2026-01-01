TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Januar (vorläufige Fassung)
00:50 JP/Handelsbilanz Dezember
PROGNOSE: +356,1 Mrd JPY
zuvor: +322,2 Mrd JPY
Export: +6,1% gg Vj
zuvor: +6,1% gg Vj
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 4,00%
11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q
12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, Januar
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +4,3% gg Vq
1. Veröff.: +4,3% gg Vq
2. Quartal: +3,8% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,8% gg Vq
1. Veröff.: +3,8% gg Vq
2. Quartal: +2,1% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 208.000
zuvor: 198.000
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar
PROGNOSE: -13,0
zuvor: -13,1
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm
September: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
September: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
September: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
20:00 US/Börsenaufsichtsbehörde der USA (SEC), Geschlossenes Treffen
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q
