TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Januar (vorläufige Fassung)

21.01.26 14:51 Uhr

===

00:50 JP/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: +356,1 Mrd JPY

zuvor: +322,2 Mrd JPY

Export: +6,1% gg Vj

zuvor: +6,1% gg Vj

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,00%

11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, Januar

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +4,3% gg Vq

1. Veröff.: +4,3% gg Vq

2. Quartal: +3,8% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,8% gg Vq

1. Veröff.: +3,8% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 208.000

zuvor: 198.000

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar

PROGNOSE: -13,0

zuvor: -13,1

*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

September: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

September: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

September: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 US/Börsenaufsichtsbehörde der USA (SEC), Geschlossenes Treffen

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 08:51 ET (13:51 GMT)