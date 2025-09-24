TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. September
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober
PROGNOSE: -23,0
zuvor: -23,6
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
PROGNOSE: 86
zuvor: 87
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,3% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 11:30 DE/Konjunkturprognose - Gemeinschaftsprognose
Konjunkturforschungsinstitute
14:20 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: -2,8% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +3,3% gg Vq
2. Veröff.: +3,3% gg Vq
1. Quartal: -0,5% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
2. Veröff.: +2,0% gg Vq
1. Quartal: +3,8% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 235.000
zuvor: 231.000
*** 15:00 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Veranstaltung der
Mid-Sized Bank Coalition of America
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August
PROGNOSE: -1,2% gg Vm
zuvor: +2,0% gg Vm
17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz,
danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender
Covestro AG
21:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council)
- US/Treffen der G20-Außenminister
- US/US-Präsident Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan
im Weißen Haus
