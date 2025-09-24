TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. September

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober

PROGNOSE: -23,0

zuvor: -23,6

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

PROGNOSE: 86

zuvor: 87

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,3% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 11:30 DE/Konjunkturprognose - Gemeinschaftsprognose

Konjunkturforschungsinstitute

14:20 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -2,8% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,3% gg Vq

2. Veröff.: +3,3% gg Vq

1. Quartal: -0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

2. Veröff.: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 231.000

*** 15:00 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Veranstaltung der

Mid-Sized Bank Coalition of America

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz,

danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender

Covestro AG

21:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council)

- US/Treffen der G20-Außenminister

- US/US-Präsident Trump empfängt türkischen Präsidenten Erdogan

im Weißen Haus

===

