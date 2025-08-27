DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.364 +0,9%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,50 -0,4%Gold3.391 -0,2%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. August

28.08.25 06:02 Uhr

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, endgültiges Ergebnis 1H

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

*** 09:00 CH/BIP 2Q

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,6% gg Vj

zuvor: +3,3% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,0

zuvor: 95,8

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -10,5

zuvor: -10,4

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,5

Vorabschätzung: -15,5

zuvor: -14,7

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,1% gg Vq

1. Veröff.: +3,0% gg Vq

1. Quartal: -0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Veröff.: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 235.000

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung

von Brent und WTI

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

