TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. März

05.03.26 06:07 Uhr

===

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis

(11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis

(09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis

(14:00 Telefonkonferenz)

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei

IIF-European Summit

10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025 und

Pressekonferenz mit Präsident Nagel

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 212.000

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

3. Quartal: +4,9% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

3. Quartal: -1,9% gg Vq

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung

*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der

Nationalbank

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture in

honour of Robert Mundell

19:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Event der New York Bankers

Association

- CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)