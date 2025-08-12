TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. August
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H
06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Investorenkonferenz)
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1H (10:00 PK)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H
07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H
(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H
(11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (14:30 Analystenkonferenz)
07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H
07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +18,4 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -1,4% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -3,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,2% gg Vm
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q
*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz)
12:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Mikkeli Summer Seminar
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 4,25%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 221.000
zuvor: 218.000
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
1. Quartal. -0,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
1. Quartal: +5,7% gg Vq
16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, spricht beim virtuellen Event des
Florida Institute of CFOs
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q
*** - CN/Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: +106,3 Mrd US-Dollar
zuvor: +114,7 Mrd US-Dollar
Exporte
PROGNOSE: +6,0% gg Vj
zuvor: +5,8% gg Vj
Importe
PROGNOSE: -0,5% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vj
