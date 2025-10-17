TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Oktober
00:01 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei
Elevate Rapid City Town Hall
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August
08:00 DE/Baugenehmigungen August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj
Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 77,3%
zuvor: 77,4%
17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der
Jahrestagung
- US/Treffen der G7 Entwicklungsminister
