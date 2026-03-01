TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. März (vorläufige Fassung)

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*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis

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(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,3% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/-3,0% gg Vj

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Januar

10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar

*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu

"Aktuelle Wirtschaftsperspektiven für Deutschland"

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- DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(14:30 Earnings-Call)

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der

Referenzzinsen für Bankkredite (LPR)

*** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- BE/ EU-Gipfel (Ende)

- DE/Vincorion SE, Erstnotiz

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 10:53 ET (14:53 GMT)