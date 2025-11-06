DAX23.962 -0,4%Est505.648 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,6%Nas23.435 -0,3%Bitcoin88.870 -1,7%Euro1,1525 +0,3%Öl63,34 -0,3%Gold3.999 +0,5%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. November (vorläufige Fassung)

06.11.25 15:33 Uhr

===

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten-/Pressekonferenz

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +17,2 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Fed-Vize-Chairman Jefferson

*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,6

*** 21:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu "Stablecoins and Monetary Policy"

*** - CN/Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: +97,70 Mrd USD

zuvor: +90,45 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +2,8% gg Vj

zuvor: +8,3% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +7,4% gg Vj

- DE/Länderrating Deutschland, (Moody's)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 09:34 ET (14:34 GMT)