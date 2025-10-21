DAX24.336 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.947 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,92 ±-0,0%Gold4.138 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Oktober (vorläufige Fassung)

21.10.25 15:17 Uhr

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz September

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

Wer­bung

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 3Q

Wer­bung

11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB),

Pressegespräch zur VÖB-Aktienmarktprognose

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

November 2032 im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit

Wer­bung

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung

in der Frankurt School of Finance

*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 09:17 ET (13:17 GMT)