TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Oktober (vorläufige Fassung)

*** 01:50 JP/Handelsbilanz September

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 3Q

11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB),

Pressegespräch zur VÖB-Aktienmarktprognose

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

November 2032 im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung

in der Frankurt School of Finance

*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

