TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 01:50 JP/Handelsbilanz September
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 3Q
11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB),
Pressegespräch zur VÖB-Aktienmarktprognose
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
November 2032 im Volumen von 3 Mrd EUR
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung
in der Frankurt School of Finance
*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate
17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q
*** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q
===
