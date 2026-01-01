DAX24.943 ±0,0%Est505.994 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 +0,8%Nas23.785 +0,8%Bitcoin73.440 -1,2%Euro1,1947 +0,6%Öl66,22 +0,8%Gold5.052 +0,8%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Januar 2026 (vorläufige Fassung)

27.01.26 15:46 Uhr

===

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar

PROGNOSE: -26,0

zuvor: -26,9

*** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen

von 6 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q

14:15 DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Rumänischem Premierminister Bolojan

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call

19:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in Women's Networking Lounge

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

- EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

