DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.388 +1,0%Euro1,1622 -0,1%Öl66,19 +0,8%Gold4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"? Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"?
Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

TAGESVORSCHAU/Montag, 27. Oktober

27.10.25 05:52 Uhr

===

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober

zuvor: 87,7

Lagebeurteilung

zuvor: 85,7

Wer­bung

Geschäftserwartungen

zuvor: 89,7

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

Geldmenge M3

zuvor: +2,9% gg Vj

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Keynote zu "Board of the Future"

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +2,9% gg Vm

Wer­bung

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,

Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige

Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD,

USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

Wer­bung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)