TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. bis Montag, 12. Mai (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 10. Mai 2025

*** 01:45 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu

"Finishing the Job and New Challenges"

01:45 US/Fed-Gouverneurin Cook, Teilnahme an Panel zu "Productivity Dynamics"

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April

PROGNOSE: -0,1% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise April

PROGNOSE: -2,8% gg Vj

zuvor: -2,5% gg Vj

*** - CH/US-Finanzminister Bessent und Handelsbeauftragter Greer, Treffen mit

stellv. Ministerpräsidenten Chinas, He

- RU/Chinas Staatspräsident Xi beendet Besuch in Russland

S O N N T A G, 11. Mai 2025

*** - CH/US-Finanzminister Bessent und Handelsbeauftragter Greer, Treffen mit

stellv. Ministerpräsident Chinas, He

M O N T A G, 12. Mai 2025

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Inlandstourismus März

*** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Siltronic AG, HV

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe

- DE/Formycon AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz)

- SG/Börsenfeiertag Singapur

