TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Januar bis Montag, 12. Januar (vorläufige Fassung)
09.01.26 14:36 Uhr
===
M O N T A G, 12. Januar
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025
*** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK)
- JP/Börsenfeiertag: Japan
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
