TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. Dezember bis Montag, 15. Dezember (vorläufige Fassung)

M O N T A G, 15. Dezember 2025
*** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q
Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes
PROGNOSE: 15
zuvor: 14
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November
PROGNOSE: -2,4% gg Vj
zuvor: -1,7% gg Vj
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November
PROGNOSE: +2,8% gg Vj
zuvor: +2,9% gg Vj
*** 03:00 CN/Industrieproduktion November
PROGNOSE: +5,0% gg Vj
zuvor: +4,9% gg Vj
*** 08:00 DE/Großhandelspreise November
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 18,7
*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick
*** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an
Panel zu Wirtschaftswachstum
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
