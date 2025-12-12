DAX24.258 -0,2%Est505.741 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.144 -1,9%Bitcoin76.709 -2,6%Euro1,1741 ±0,0%Öl60,95 -1,0%Gold4.281 ±0,0%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. Dezember bis Montag, 15. Dezember (vorläufige Fassung)

12.12.25 16:30 Uhr

===

M O N T A G, 15. Dezember 2025

*** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q

Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes

PROGNOSE: 15

zuvor: 14

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November

PROGNOSE: -2,4% gg Vj

zuvor: -1,7% gg Vj

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November

PROGNOSE: +2,8% gg Vj

zuvor: +2,9% gg Vj

*** 03:00 CN/Industrieproduktion November

PROGNOSE: +5,0% gg Vj

zuvor: +4,9% gg Vj

*** 08:00 DE/Großhandelspreise November

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 18,7

*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick

*** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an

Panel zu Wirtschaftswachstum

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 10:31 ET (15:31 GMT)