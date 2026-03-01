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TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. März (vorläufige Fassung)

13.03.26 15:39 Uhr

===

S O N N T A G, 15. März 2026

- DE/Kommunalwahl in Hessen

- FR/Kommunalwahl in Frankreich

Wer­bung

M O N T A G, 16. März 2026

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Januar/Februar

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar

07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q

Wer­bung

*** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März

PROGNOSE: 3,9

zuvor: 7,1

*** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,2%

zuvor: 76,2%

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

Wer­bung

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - FR/US-Finanzminister Bessent und Chinas Premierminister He

führen Handelsgespräche

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)