TAGESVORSCHAU/Samstag, 17. Januar bis Montag, 19. Januar (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 19. Januar 2026
*** 03:00 CN/BIP 4Q
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Dezember
07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement
08:00 DE/Insolvenzen Oktober
*** 10:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF),
Update zum Weltwirtschaftsausblick
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember
Eurozone
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj
- CH/Beginn Weltwirtschaftsforum, Davos (bis 23. Januar)
*** - BE/Eurogruppe, Nominierung eines Kandidaten für das Amt des
EZB-Vizepräsidenten
- US/Börsenfeiertag: USA
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 16, 2026 09:22 ET (14:22 GMT)