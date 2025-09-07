TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. September (vorläufige Fassung)
S O N N T A G, 7. September 2025
*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo
M O N T A G, 8. September 2025
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in
Monte Carlo
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: +15,2 Mrd Euro
zuvor: +14,9 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -1,0% gg Vm
zuvor: +4,2% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli
saisonbereinigt
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -1,9% gg Vm
08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und
-exporte) 1H
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen
Milliarden-Einsparungen im Haushalt
