TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. September (vorläufige Fassung)

S O N N T A G, 7. September 2025

*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo

M O N T A G, 8. September 2025

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +15,2 Mrd Euro

zuvor: +14,9 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +4,2% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und

-exporte) 1H

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone ), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen

Milliarden-Einsparungen im Haushalt

