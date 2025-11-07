TAGESVORSCHAU: Termine am 10. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz)

USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)

08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Online-Pk Bitkom zu Rechenzentren in Deutschland: Markt und Ausblick mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder

BRA: Beginn 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

COL: Abschluss des EU-Lateinamerika-Gipfels in Kolumbien, Santa Marta

+ Abschlusspressekonferenz am frühen Morgen deutscher Zeit

Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und der 33 Länder der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) werden zu ihre vierten Gipfeltreffen zusammenkommen. Es wird vom kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro als CELAC-Vorsitzendem und dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, geleitet. Zudem werden der brasilianische Präsident Lula, die EU-Außenbeauftrage Kallas, der spanische Ministerpräsident Sánchez, der uruguayische Präsident Orsi sowie die Staats- und Regierungschefs aus Finnland, den Niederlanden, Kroatien und mehreren karibischen Ländern erwartet. Deutschland wird durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten.

USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa im Weißen Haus

