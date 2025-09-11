TAGESVORSCHAU: Termine am 10. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Bundestag
Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer
+ 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)
+ 14.45 Fragestunde
FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg
