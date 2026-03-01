TAGESVORSCHAU: Termine am 11. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. März

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystenkonferenz, 11.00 Pk)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk)

07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (11.00 Pk)

07:30 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz, 10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

NLD: Wolters Kluwer, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26

09:30 DEU: DIW-Konjunkturbarometer

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Realeinkommen 2/26

15:30 USA: EIA-Ölbericht

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zur « Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst

10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

15:00 CHE: UN-Nothilfekoordinator stellt Finanzbedarf für Krisen weltweit vor

AUT: Opec Ölmarktbericht Monat

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

+10.00 Keynote des Umweltministers Carsten Schneider (SPD)

CHN: Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses

