TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Oktober 2025

14.10.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25

07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz

07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3

08:00 GBR: BP, Q3 Trading Statement

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

15:30 USA: General Mills, Investor Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:15 USA: IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUT: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

09:00 DEU: Jahrestagung des VIK - Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft zu «Industrie im Wandel - Energie, Standort, Transformation», Berlin

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x), Berlin

14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

18:00 DEU: Gesundheitswirtschaftskonferenz mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera, Berlin

DEU: Deutsche Wärmekonferenz #connectingheat u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesstadtentwicklungsministerin Verena Hubertz, Berlin

USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister

DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister - 2. Tag

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi