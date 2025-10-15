TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2.

Quartal 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUT: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

09:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe

+ 17.40 gemeinsame Pk

10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland

14:00 DEU: Pressekonferenz der Fluggesellschaft Ryanair: Bei der Pk will die Fluggesellschaft Einblicke in die aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr geben und Ryanairs Kapazitätsanpassungen in Deutschland für den Winter 2025 vorstellen u.a. mit CMO von Ryanair, Dara Brady, und der Kommunikationschef für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Marcel Pouchain Meyer.

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

