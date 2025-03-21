TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Februar
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)
07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)
07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall)
07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)
17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Transocean, Q4-Zahlen
FRA: Orange, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn
15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
