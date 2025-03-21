DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.935 +1,0%Euro1,1799 +0,1%Öl70,47 +0,2%Gold4.999 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr
Top News
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Februar 2026

19.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Februar

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall)

07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen

Wer­bung

07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen

Wer­bung

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)

17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean, Q4-Zahlen

FRA: Orange, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25

10:00 POL: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25

11:00 EUR: Bauproduktion 12/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 12/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn

15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi