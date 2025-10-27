DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.388 +1,0%Euro1,1622 -0,1%Öl66,19 +0,8%Gold4.082 +0,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Oktober 2025

27.10.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 9/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25

13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch KfW (hybrid) «Klimainvestitionen in unsicheren Zeiten - Chancen der Dekarbonisierung für die deutsche Wirtschaft»

Der Vorstandsvorsitzende der staatlichen Förderbank, Stefan Wintels, und Hans-Jürgen Walter, Global Leader Sustainable Finance bei Deloitte, stellen eine Studie zur ökonomischen Seite des Klimaschutzes vor.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi