TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen
07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen
07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen
10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung
12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen
13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen
17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call
22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen
22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen
22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen
22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen
22:05 USA: Microsoft, Q2-Zahlen
22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Capital Markets Day
USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen
USA: General Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26
10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26
12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25
15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin
+ 10.30 Pressegespräch mit CEO der RWE AG Markus Krebber
+ 14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider
10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.
10:30 DEU: Pk des Verbands der Ersatzkassen e.V. (vdek) zu «Reformjahr 2026 - Finanzen und Strukturen in Gesundheit und Pflege», Berlin
12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe
14:15 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den rumänischen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan
15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt
CHN/GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer beginnt Besuch in China
RUS: Kremlchef Wladimir Putin empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Moskau.
