Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 173,85 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 173,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 178,67 USD. Bei 175,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 1.466.892 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (193,40 USD) erklomm das Papier am 12.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 USD.

Am 10.04.2024 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

