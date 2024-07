TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag höher

TeamViewer im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 10,76 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 10,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 10,80 EUR. Bei 10,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 344.182 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 64,99 Prozent wieder erreichen. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 7,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,29 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,65 Mio. EUR – ein Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie.

