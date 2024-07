TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Montagvormittag positiv

TeamViewer im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 10,68 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 10,68 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 10,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.027 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,15 Prozent. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 6,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,29 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie.

