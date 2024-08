TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,55 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 12,55 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.972 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 29,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,00 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 EUR, nach 0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,846 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Ausblick: TeamViewer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TeamViewer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt schlussendlich zu