TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag höher

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,69 EUR

2,22% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 12,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,50 EUR. Bisher wurden heute 401.985 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,47 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 23,28 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,67 EUR am 03.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 64,78 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,21 EUR.

Am 02.11.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,39 EUR – ein Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 120,97 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte TeamViewer am 13.02.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie im Aufwind: Aktionär äußert Kritik an TeamViewer-Sponsoring

TeamViewer-Aktie zweistellig im Plus: TeamViewer hält an Prognose fest

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der TeamViewer-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com