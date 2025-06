TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 10,39 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 10,39 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 323.247 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,09 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

