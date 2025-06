TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,36 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,36 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 10,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.923 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 16,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,58 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

