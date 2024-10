TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,61 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 11,61 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 154.896 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 16,24 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 28,54 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,79 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,871 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

