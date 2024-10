TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 11,72 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 11,72 EUR abwärts. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 11,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.016 TeamViewer-Aktien.

Bei 16,24 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 38,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,60 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,12 Mio. EUR im Vergleich zu 154,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,871 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

