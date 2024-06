TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 11,58 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 11,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.647 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 34,77 Prozent niedriger. Am 07.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 3,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,71 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,65 Mio. EUR im Vergleich zu 151,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. TeamViewer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,876 EUR je TeamViewer-Aktie.

