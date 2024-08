TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag schwächer

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,39 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,39 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,35 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.976 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,28 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 19,22 Prozent sinken.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,852 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

