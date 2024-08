TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,50 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,50 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 152.282 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 29,56 Prozent niedriger. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,96 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 164,12 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,852 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

