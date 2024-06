TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,54 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 11,54 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 11,43 EUR. Bei 11,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 172.527 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 53,84 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,29 EUR an.

Am 07.05.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,876 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

