TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 9,47 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 9,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 9,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,56 EUR. Bisher wurden heute 293.249 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 44,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,07 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 178,75 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

