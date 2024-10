TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 11,90 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 11,90 EUR. Bei 11,94 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.772 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 36,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR am 28.06.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 15,92 Prozent wieder erreichen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,871 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

