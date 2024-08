TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Donnerstagmittag ab

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 12,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 12,45 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,44 EUR. Bei 12,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 42.324 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,59 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,852 EUR fest.

