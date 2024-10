TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von TeamViewer

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 11,61 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 11,61 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,58 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.807 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 16,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,12 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 154,15 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,871 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

