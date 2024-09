TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die TeamViewer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,40 EUR.

Mit einem Kurs von 11,40 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,40 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,40 EUR nach. Bei 11,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276 TeamViewer-Aktien.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,24 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,856 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

