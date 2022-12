TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,55 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 12,34 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,50 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 801.574 Aktien.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,47 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,88 EUR.

Am 02.11.2022 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,39 EUR – ein Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 120,97 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte TeamViewer am 13.02.2023 präsentieren.

