TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 11,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 11,76 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 11,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.135 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 16,58 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 17,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,14 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,869 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende stärker

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Zuschläge